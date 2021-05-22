Украина В Киеве вырастет стоимость проезда в метрополитене

2021-05-22 10:30

В Киеве проезд в метрополитене и наземном общественном транспорте подорожает. Об этом заявил депутат Киевского горсовета Дмитрий Белоцерковец в эфире программы "Київ: Вголос".

"Коммунальные перевозчики Киева работают в минус - из столичного бюджета приходится компенсировать миллиардные убытки", - отметил советник мэра.

По его словам, новая стоимость билетов должна стать компромиссной и для перевозчиков, и для пассажиров. При этом он заверил, что стоимость проезда не подскочит за 20 гривен.

"Если цена за топливо, электроэнергию растет, то и увеличивается проезд. Ни 25 гривен, ни 20 - не будет", - утверждает депутат.

Белоцерковец добавил, что в настоящее время среди депутатов идет активная дискуссия, каким может быть тариф.