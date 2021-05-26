Мир Вход воспрещен. Самолет "Белавиа" не смог пересечь границу с Польшей: что известно

2021-05-26 17:00

В среду, 26 мая, самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", совершавший рейс Минск-Барселона, не смог попасть в воздушное пространство Польши. Сделав шесть кругов вблизи польской границы самолет вернулся в Минск.

Что произошло и почему белорусский самолет не смог добраться до Барселоны...

Пролет запрещен

Сегодня в обед белорусские СМИ сообщили, что самолет "Белавиа", который вылетел из аэропорта "Минск" в 13:30, кружит вблизи границы с Польшей. Самолет, который должен был следовать в Барселону, кружил в небе над Брестской областью, то ли ожидая разрешения на пролет, то ли сжигая топливо, чтобы вернуться в Минск.

В то же время другие самолеты, которые направлялись в направлении Польши, без проблем заходили в польское воздушное пространство. Например, когда рейс Минск-Барселона кружил над Брестской областью мимо него пролетел и пересек польскую границу рейс "Белавиа" Минск-Варшава.

Проблема с французами

Позже в Польском агентстве гражданской авиации заявили, что самолет "Белавиа" не пропустили в воздушное пространство Польши. Самолет не пропустили через польскую границу, поскольку Франция запретила ему заходить в свое воздушное пространство.

Из-за решения французской стороны перелет из Минска в Барселону стал невозможным. По состоянию на сейчас самолет уже приземлился в минском аэропорту.

Как известно, 24 мая европейские лидеры на саммите договорились о запрете белорусским авиакомпаниям заходить в воздушное пространство ЕС. На такой шаг пошли после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Европейским самолетам рекомендуют обходить Беларусь

Европейский авиационный регулятор EASA сделал заявление по поводу полетов над Беларусью. Европейский регулятор призвал все европейские авиакомпании обходить белорусское воздушное пространство Беларуси. Сейчас через Беларусь не летают авиакомпании Польши, Литвы, Украины, Британии, Венгрии Франции и еще ряда стран.

Напомним, 23 мая белорусский режим посадил самолет Ryanair и задержал оппозиционера Протасевича вместе с его девушкой. Поводом для посадки стало якобы минирование самолета, но в международном сообществе не верят в белорусскую версию.