Украина В Кабмине сделали важное уточнение по поводу получения пенсий через карточки в Украине

2021-05-26 18:40

 

Переход на получение пенсий в безналичной форме в Украине будет проходить постепенно, чтобы не причинять дискомфорта. В украинском правительстве считают, что получение пенсии на банковскую карточку должно быть правом, а не обязанностью.

Такое мнение премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал в своем Telegram-канале.

По его словам, государственные органы и министерства, вовлеченные в этот процесс, в ближайшее время должны выработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов.

"Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен проходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязанность", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр утверждает, что Пенсионный фонд и "Укрпочта" уже работают над тем, чтобы улучшить качество услуг для пенсионеров.

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