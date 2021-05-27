Украина В Полтаве задержали мошенника, торговавшего высокими госдолжностями

2021-05-27 12:01

В Полтаве правоохранители задержали жителя Киева, который пытался «продать» должность руководителя Северо-Восточного межрегионального Главного управления Государственной инспекции градостроительства Украины за $200 тысяч, сообщает ГБР.

По данным следователей, киевлянин заверил предпринимателя, что за деньги поможет ему возглавить ведомство. При этом мошенник не имел никакого влияния на принятие такого решения.

Киевлянина задержали в Полтаве 26 мая во время передачи денег. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливается причастность к совершению уголовного преступления других лиц, в том числе правоохранительных органов.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч.4 ст.190 УК). Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.