Украина В Киеве перекрывают дороги из-за празднования Дня города: где не проехать

2021-05-30 14:00

30 мая Киев отмечает День города, в столице среди прочего пройдет традиционный спортивный благотворительный проект "Пробег под каштанами". По пути его следования будет запрещено движение транспорта с 07:00 до 15:00 воскресенья.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности с 9:00 до 13:00 движение будет запрещено по маршруту: Майдан Незалежности - улица Крещатик - улица Большая Васильковская - улица Саксаганского - улица Антоновича - улица Жилянская - улица Шота Руставели - улица Большая Васильковская - улица Крещатик - Майдан Независимости.

На время проведения "Пробега под каштанами" также изменит маршруты наземный пассажирский транспорт, курсирующий по этим улицам, о чем пообещали сообщить дополнительно.