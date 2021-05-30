Украина В Украине планируют отказаться от бумажных паспортов: что ждет украинцев

2021-05-30 14:30

Комитет по вопросам правовой политики Верховной Рады рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект № 3986. Этот документ предлагает отказаться от паспортов в форме бумажных книжечек.

Об этом говорится в решение комитета, передает сайт парламента.

«Рекомендовать Верховной Раде Украины проект Закона о паспорте в форме книжечки, поданный Кабинетом Министров Украины, по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу», - сказано в тексте.

Законопроектом предлагается отменить постановление Кабинета министров от 26 июня 1992 года № 2503-ХІІ «Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу».

Паспорт в форме книжечки, оформленный до вступления в силу предложенного проекта закона, действует до окончания срока его действия.

Стоит отметить, что срок действия такого паспорта заканчивается при достижении человеком 25-летнего возраста, при достижении 45-летнего возраста, а после 45-летнего возраста паспорт-книжечка будет действовать бессрочно при условии, что в него вклеена новая фотография.

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк обосновал необходимость его принятия коллизией между старыми нормативно-правовыми актами, подделкой бумажных документов, а также тем, что заканчиваются бланки паспортов в форме книжечки.

«Последняя партия паспортов в форме книжечек была изготовлена в 2013-2014 годах. Сейчас они заканчиваются, поэтому просто скоро нечего будет выдавать. К тому же за 2019-2020 гг. открыто почти 17 тыс. дел по подделке бумажных паспортов.

Те книжечки, которые есть у людей, будут действовать. Отменена же будет только выдача новых. Тем кому исполнится 25 и 45 лет будут получать новые ID-карты», - отметил Соколюк.

Как мы писали раньше, жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области сообщают о проблемах на границе при выезде из ОРДЛО на подконтрольные Киеву территории через РФ.

По их словам, проблемы грозят обладателям «паспортов» «ДНР», которые не имеют при себе украинского паспорта, или же украинский паспорт у них был просрочен.