Украина В Одессе поймали экс-сотрудника спецназа ГАИ «Кобра», который угонял элитные авто

2021-06-07 12:03

В Одессе задержали разыскиваемого за автоугоны 38-летнего экс-сотрудника спецподразделения ГАИ «Кобра», который скрывался от правоохранителей больше года.

«Очередного любителя чужого имущества задержали вчера в Одессе. Гражданин П. — это знаменитый в некоторых кругах экс-кобровец (ГАИ), который создал преступную организацию, администрировал угоны автомобилей марок Lexus, Jaguar, BMW, Land Rover, Toyota, Honda, Audi и непосредственно совершал указанные преступления.

В настоящее время установлено, что на его счету 8 эпизодов. Над выяснением реального количества угонов еще работаем», — написал первый замглавы нацполиции Коваль.

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