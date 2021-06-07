Украина документ Минобороны Украины заказало для парада в Киеве три элитных Rolls-Royce ценой в 73 миллиона

2021-06-07 13:43

Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок. МО собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен, сообщил в ФБ экс-советник президента Украины Петра Порошенко и бывший помощник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

"В нулях я не ошибся, именно такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ есть в ВР. Семьдесят три миллиона гривен. За три машины.

Я порылся в интернете, в общем, если выбьют скидку, то проведут парад на Rolls-Royce Cullinan. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво.

"Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", именно так сказала, по легенде, Мария-Антуанетта. Чиновникам Минобороны стоит почитать про ее последующую судьбу, - пишет Бирюков