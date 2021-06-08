Украина Как будет праздновать 30-й День независимости Украины - утвержден план мероприятий

2021-06-08 12:40

Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию Дня флага и 30-й годовщины независимости Украины.

Ко Дню флага предусмотрено проведения церемонии торжественного поднятия госфлага Украины при участии президента, руководителей органов госвласти в Киеве и населенных пунктах, где реализован проект Самый большой государственный флаг Украины, а также в дипломатических учреждениях за границей.

Ко Дню независимости предусмотрено проведение торжественного заседания ВРУ, концерта и парада войск на Крещатике и Майдане Независимости, артиллерийского салюта на Трухановом острове. В этом году также увидим пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.

В Киеве (Михайловская площадь и Владимирский проезд) будет организован показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны.

Также будет организовано торжественное прохождение катеров и пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники на реке Днепр (Киевский речной вокзал, Труханов остров).

В Одессе на внешнем рейде морского порта состоится торжественное прохождение боевых кораблей и судов, а также пройдет пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.

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Украина

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