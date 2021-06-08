Украина Грозы, град и шквальный ветер. В среду Украину продолжит заливать дождями, спасатели предупредили об опасности

2021-06-08 20:20

 

В среду, 9 июня, погода в Украине не станет лучше. Грозы, как и сегодня, ожидаются в большинстве регионов страны. Спасатели предупреждают украинцев об опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Днем 9 июня в большинстве областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сообщают спасатели.

В Украине в связи с ухудшением погодных условий 9 июня будет сохранятся I уровень опасности, желтый.

В Киеве и Киевской области в среду также ожидается гроза.

Напомним, из-за непогоды и грозовых дождей спасатели объявили в Украине первый уровень опасности и во вторник, 8 июня.

Кроме того, мы писали о том, что Херсон и Харьков сегодня затопило после сильных ливней. Ливневая канализация в городах не справляется с большим количеством воды.

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