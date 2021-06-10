Украина В Украине отменили бумажные трудовые книжки

2021-06-10 17:20

 

В четверг, 10 июня, в силу вступил закон о запуске электронных трудовых книжек. Об этом сообщили в пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Документ предусматривает в обязательном порядке в течение пяти лет внести в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования недостающие данные о трудовой деятельности граждан на основе информации, собранной страхователями.

В то же время теперь наличие трудовой книжки является необязательным, что упрощает процедуру принятия на работу и получения данных о трудовом стаже.

В Пенсионном фонде пояснили, что речь идет о возможности получить данные по электронной почте и отправке их в таком же формате работодателю со своей электронной подписью.

Стоит отметить, что сотрудники смогут самостоятельно внести данные в реестр, если у них есть рабочий стаж до 2000 года.

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