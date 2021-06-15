Украинских пенсионеров заставят платить за проезд в общественном транспорте

2021-06-15 18:20

Если закон будет поддержан Радой, он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект№ 5651, которым отменяются льготы на проезд в общественном транспорте для всех категорий. В частности, речь идет и о пенсионерах.

Данный документ передали в Верховную Раду Украины. Если его примут, за проезд придется платить всем, однако деньги обещают компенсировать за счет государственного и местных бюджетов.

Законопроект предусматривает монетизацию льгот. То есть каждому льготнику, который имеет согласно закона право на бесплатный проезд в общественном транспорте, начислят определенную денежную сумму. Но размер и порядок монетизации будут определять на местах.

Если закон будет поддержан Радой, он вступит в силу с 1 января 2023 года. В правительстве заверяют, то монетизация льгот поможет всем участникам общественных перевозок. Цифр в законопроекте нет - все решения по суммам он делегирует местной власти, которая будет определять порядок выплат и суммы компенсации проезда.

Кому монетизируют льготу: