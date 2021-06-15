Украинских пенсионеров заставят платить за проезд в общественном транспорте

Кабинет министров Украины одобрил законопроект№ 5651, которым отменяются льготы на проезд в общественном транспорте для всех категорий. В частности, речь идет и о пенсионерах.
Данный документ передали в Верховную Раду Украины. Если его примут, за проезд придется платить всем, однако деньги обещают компенсировать за счет государственного и местных бюджетов.
Законопроект предусматривает монетизацию льгот. То есть каждому льготнику, который имеет согласно закона право на бесплатный проезд в общественном транспорте, начислят определенную денежную сумму. Но размер и порядок монетизации будут определять на местах.
Если закон будет поддержан Радой, он вступит в силу с 1 января 2023 года. В правительстве заверяют, то монетизация льгот поможет всем участникам общественных перевозок. Цифр в законопроекте нет - все решения по суммам он делегирует местной власти, которая будет определять порядок выплат и суммы компенсации проезда.
Кому монетизируют льготу:
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лицам с инвалидностью I и II группы, детям с инвалидностью и лицам, которые сопровождают;
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реабилитированным жертвам репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов;
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чернобыльцам, в частности 1-й и 2-й категорий;
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военнослужащим, ветеранам войны и военной службы;
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участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним;
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лицам с инвалидностью вследствие войны;
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лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;
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ветеранам труда и лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной;
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многодетным семьям и детям из таких семей;
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родителям военнослужащих, погибших или умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы.