Украина Из-за непогоды остались без света 177 населенных пунктов в восьми областях Украины

2021-06-16 11:20

В Украине из-за ухудшения погодных условий обесточены 177 населенных пунктов. Больше всего - в Днепропетровской области. 

"16 июня в результате сложных погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 177 населенных пунктов", - сообщает пресс-служба ГосЧС.

 

Обесточенными остаются населенные пункты в восьми областях, а именно: в Днепропетровской (47), Донецкой (39), Полтавской (28), Кировоградской (27), Черкасской (21), Киевской (11), Черновицкой (3) и Запорожской (1).

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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