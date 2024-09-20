Жизнь В ООН подсчитали, что зимой украинцам придется выживать без света до 18 часов в сутки

2024-09-20 21:36

Этой зимой украинцам следует ожидать отключения электроэнергии продолжительностью от четырех до 18 часов в сутки. Такой прогноз сделали эксперты Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине (ММПЧУ).

"Есть веские основания полагать, что военная кампания, во всей своей многогранности направленная на повреждение/уничтожение гражданской инфраструктуры Украины по производству и передаче электроэнергии и тепла, нарушает основополагающие принципы международного гуманитарного права", - говорится в докладе.

Отмечается, что ММПЧУ посетила семь электростанций, поврежденных или разрушенных в результате атак, а также 28 населенных пунктов, пострадавших от ударов.

Как заявили в ММПЧУ, атаки рф представляют угрозу для водоснабжения Украины, канализации и санитарии, отопления и горячего водоснабжения, общественного здравоохранения, образования и экономики в целом.

Также в докладе отмечается особая проблема городских районов, где большинство домов подключены к централизованным системам отопления и горячего водоснабжения. В отчете говорится, что почти 95% жителей Киева пользуются централизованными системами отопления подвалов, для подачи тепла на верхние этажи здания нужны электрические насосы. Без аварийного электроснабжения миллионы жителей могут остаться без тепла.

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