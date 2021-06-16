Украина Адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа, но требования будут ослаблены

2021-06-16 14:42

Кабмин Украины принял волевое решение продлить карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса до конца лета. 

"Кабмин сегодня официально продлит карантин до 31 августа, но мы ослабим определенные меры", - сообщил сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер напомнил, что Украина находится в "зеленой" зоне даже по критериям ЕС. Также он призвал быть готовыми к любому развитию событий и оставаться мобилизованными.

Напомним, 7 июня Кабмин ослабил карантин (сегодня вся территория страны находится в "зеленой" зоне), разрешив проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов, а при въезде в страну требуется международный сертификат о вакцинации. 

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