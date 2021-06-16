Украина Карантин с ослаблениями: Кабмин отменил ряд ограничений

2021-06-16 17:20

В среду, 16 июня, Кабинет министров Украины во время заседания принял решение о продлении до 31 августа карантина, однако поддержал и ряд ослаблений.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, в настоящее время в Украине действует "зеленый" уровень эпидопасности. Поэтому вводить в стране контроль самоизоляции не будут, что позволит обновить приложение "Дій вдома".

Так, по решению Кабмина, в Украине будут разрешены: