Карантин с ослаблениями: Кабмин отменил ряд ограничений
2021-06-16 17:20
В среду, 16 июня, Кабинет министров Украины во время заседания принял решение о продлении до 31 августа карантина, однако поддержал и ряд ослаблений.
По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, в настоящее время в Украине действует "зеленый" уровень эпидопасности. Поэтому вводить в стране контроль самоизоляции не будут, что позволит обновить приложение "Дій вдома".
Так, по решению Кабмина, в Украине будут разрешены:
- массовые мероприятия (можно заполнять две трети мест),
- спортивные мероприятия (можно заполнять две трети мест),
- кинотеатры могут заполнять залы на две трети,
- дискотеки, праздничные мероприятия в кафе и ресторанах,
- кафе и рестораны могут работать круглосуточно,
- гостиницы, хостелы и кемпинги могут без ограничений принимать гостей,
- столики в кафе и ресторанах можно ставить на расстоянии 1,5 м.