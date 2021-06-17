Украина В Киеве срочно эвакуировали Центральный вокзал и перекрыли Крещатик

2021-06-17 12:23

Сегодня в Киеве из-за сообщения о минировании временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также станции метро Крещатик. 

"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к неудобствам", - сообщили в пресс-службе Укрзализныци и КГГА.

Также бомбы ищут на центральной станции столичного метрополитена.

"Станция Крещатик и пересадка закрыты на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании", - сообщили в КГГА.

Отмечается, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

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В Ивано-Франковске утечка неизвестного вещества - госпитализированы восемь подростков 2021-06-17 10:41
Нафтогаз принудительно отстраняет от должности нового главу правления Юрия Витренко 2021-06-17 08:15