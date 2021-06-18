Украина Из-за грозы и сильного ветра остались без электричества 80 населенных пунктов Украины

2021-06-18 11:01

В Украине из-за ухудшения погодных условий обесточены 80 населенных пунктов. Больше всего - в Днепропетровской области.

"18 июня в результате сложных погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 80 населенных пунктов", - сообщает пресс-служба ГосЧС.

Обесточенными остаются населенные пункты в пяти областях, а именно: в Днепропетровской (36), Кировоградской (24), Донецкой (16), Киевской (2) и Сумской (1).

Указывается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.