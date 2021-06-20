Украина В Кабмине назвали стоимость празднования Дня независимости

2021-06-20 12:00

В тридцатую годовщину Независимости Украины состоится большой военный парад, сообщают украинские власти.

В Минфине подсчитали в какую сумму обойдется празднование 30-й годовщины независимости Украины. Об этом в субботу, 19 июня, пишет Зеркало недели.

Согласно заключению Минфина, на праздничные мероприятия понадобится 5 423, 2 млн грн, в том числе дополнительная потребность составит 840, 5 млн грн.

"По результатам обработки указанной информации дополнительная потребность бюджетных средств, необходимая для реализации отдельных мероприятий, включенных в проект плана мероприятий, составляет 1,6 млрд грн", - говорится в документе.

В Минфине считают, что в проект плана мероприятий должны быть включены только те, которые имеют соответствующее финансовое обеспечение. В то же время их реализация должна осуществляться за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет других источников финансирования, не запрещенных законодательством.

Известно, что в этом году 24 августа в центре Киева состоится большой военный парад с пролетом авиации ВСУ и стран-партнеров.

Также будет организовано торжественное прохождение катеров и пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники на реке Днепр в районе Киевского речного вокзала и Труханова острова.

Торжества проведут и в Одессе, где состоится прохождение боевых кораблей и судов, а также пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.

В 2019 году на празднование потратили 549,6 тысячи гривен.