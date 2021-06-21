Украина В Кабмине объяснили расходы в 5,4 млрд на День Независимости

2021-06-21 19:20

В Министерстве финансов заявили, что финансирование масштабных инфраструктурных проектов является частью мероприятий.

На торжества к 30-й годовщине независимости Украины потратят порядка 100 млн гривен.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

В пресс-службе уточнили, что сумма 5,4 млрд гривен включает расходы на строительство и модернизацию крупных инфраструктурных проектов.

Под масштабными инфраструктурными проектами подразумеваются ремонт шести региональных аэропортов, работы на трассе Киев – Львов – Скнилов, а также завершение строительства лечебно-диагностического комплекса в Охматдет, сообщили в министерстве.

Финансировать все мероприятия планируют за счет государственного, местных бюджетов, а также других источников, в том числе частных инвестиций, грантов и донорской помощи.