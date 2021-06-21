В Кабмине объяснили расходы в 5,4 млрд на День Независимости

В Министерстве финансов заявили, что финансирование масштабных инфраструктурных проектов является частью мероприятий.
На торжества к 30-й годовщине независимости Украины потратят порядка 100 млн гривен.
Об этом сообщили в Министерстве финансов.
В пресс-службе уточнили, что сумма 5,4 млрд гривен включает расходы на строительство и модернизацию крупных инфраструктурных проектов.
Под масштабными инфраструктурными проектами подразумеваются ремонт шести региональных аэропортов, работы на трассе Киев – Львов – Скнилов, а также завершение строительства лечебно-диагностического комплекса в Охматдет, сообщили в министерстве.
Финансировать все мероприятия планируют за счет государственного, местных бюджетов, а также других источников, в том числе частных инвестиций, грантов и донорской помощи.