Украина ​Отмена льгот: за какие услуги украинцам придется платить из своего кармана

2021-06-22 17:00

Украинское правительство подало в Верховную Раду законопроект, который отменяет бесплатный проезд для всех категорий льготников в общественном транспорте. Вместо льгот будут перечислять некоторую сумму в качестве компенсации за проезд. А между строк этого законопроекта зашили отмену (монетизацию) и других льгот.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Домашний телефон

Одни категории украинцев имеют право на бесплатное пользование квартирным телефоном, другие – на установку и подключение, есть 50% льготы по оплате и т. д. Но если раньше человек мог получить эти услуги бесплатно, то теперь ему придется платить на общих основаниях, а соответствующая сумма будет выплачена ему из бюджета.

Ремонт дома

Некоторым группам льготников положены бесплатные капитальные и текущие ремонты квартиры или дома. И хотя добиться этих льгот удавалось далеко не всем, - они существовали. Теперь за ремонты придется платить сполна. А затем писать заявление на компенсацию. Однако точный порядок еще должен разработать Кабмин.

Ветераны-садоводы

Также монетизируют льготы на покупку материалов для индивидуального садоводчества и садовых домиков, которые положены, например, ветеранам войны.

Оплата коммунальных услуг

Сейчас у многих категорий льготников есть право выбирать: использовать положенные по закону льготы (например, 50% или 100% скидки на оплату коммунальных услуг) или подавать заявление на субсидию на общих основаниях. В соответствии с этим законопроектом льготы по ЖКУ также должны быть монетизированы. То есть льготники смогут получать "живые" деньги, согласно нормативам, но платить полную стоимость, как все остальные. Бесплатную коммуналку убирают даже для "лиц, имеющих особые заслуги" – ветеранов войны и труда.

Охранная сигнализация

Кроме ЖКУ, монетизировать предполагается также льготы на установку вневедомственной охранной сигнализации (например, для ветеранов войны, ветеранов труда и других).

Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года.

Ранее "Апостроф" рассказывал, что в Киеве части водителей разрешат пользоваться парковками бесплатно. В число этих категорий попали люди с инвалидностью, участники боевых действий и другие категории, предусмотренные законом. Они в автоматическом режиме должны обеспечиваться льготами на парковку.