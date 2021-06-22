Льготы отберут: чего ждать после принятия нового закона, «тем, кто сейчас ездит в транспорте бесплатно, будет…»

Льготы у украинцев могут забрать, предоставив вместо них денежные компенсации
Это предусмотрено законопроектом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и других льгот», который одобрил Кабинет министров и передал его в Верховную Раду, пишет Finance.ua.
Законопроект предусматривает, что тем, кто сейчас ездит в транспорте бесплатно, будет начисляться денежная компенсация. Определять ее размер и порядок предоставления будут местные власти. В законопроекте не указано, сколько поездок в месяц будут компенсировать и какой примерно суммой.
Также отменят обязательное предъявление удостоверений и бесплатный проезд за предъявление льготного удостоверения, а также штрафы за немотивированный отказ от перевозки льготников.
Монетизация льгот могут ввести для:
Помимо компенсации за проезд, этим категориям украинцев также могут выплачивать денежную компенсацию за внеочередную установку телефона, скидку на оплату коммунальных услуг, внеочередное пользование всеми услугами связи.
Если в Раде проголосуют за законопроект, он вступит в силу 1 января 2023 года.