Украина Устроивший пожар в Белогородке Киевской области признался в убийстве и попытке скрыть следы

2021-06-24 12:01

Подозреваемый в убийстве мужчина признался, что поджег тело и квартиру в Белогородке Киевской области, чтобы скрыть следы преступления. Он уже дал показания полиции, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook.

"Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь", – сказал задержанный.

Подозреваемый – местный житель 1978 года рождения, ранее был моряком дальнего плавания. Он жил в этом же доме, где случился взрыв. Мужчина сдавал погибшему гараж, и из-за этого они постоянно ссорились. Последний пьяный конфликт закончился убийством.

"После этого он разработал план, как сделать алиби, и 21 числа с помощью зажигательной смеси и пороха, который был в квартире погибшего, ведь он был охотником и сам делал патроны для оружия, осуществил взрыв и поджог", – написал полицейский.

Задержанному уже сообщили о подозрении в умышленном уничтожении имущества особо опасным способом и убийстве с особой жестокостью. Он согласился сотрудничать со следствием, но ему все же грозит пожизненное заключение.