Политика На следующей неделе два внеочередных заседания Верховной Рады - стала известна повестка дня

2021-06-25 13:02

Верховная Рада на следующей неделе проведет два внеочередных заседания, на которых рассмотрит ряд законодательных инициатив. 

"Мы будем рассматривать на внеочередном заседании в четверг пакет, который касается Крыма и крымских татар. Речь о законопроекте о коренных народах, который подал президент. Он уже наделал много шума, и была истерика в Российской Федерации. Я очень надеюсь, что в зале мы примем за основу и в целом в четверг, как и рекомендовал профильный комитет", - сообщила нардеп от Слуги народа Евгения Кравчук, пишет РБК-Украина.

Также на повестке дня отмена свободной экономической зоны Крым.

"Также будет пакет законопроектов, которые отменяют наконец свободную экономическую зону Крым, которая, к сожалению, была ничем иным, как определенными лазейками для ухода от налогообложения. В четверг будет рассматриваться законопроект по налогам, поданный Кабинетом министров, который расширяет налоговую базу, в том числе увеличивает формулу начисления ренты, и там собственно будут существенные поступления в бюджет", - сказала Кравчук.

В четверг Рада рассмотрит закон президента об олигархах.

Еще одно внеочередное заседание состоится во вторник.

"Во вторник будут важные оборонные законопроекты. В частности, законопроект президента о национальном сопротивлении. Он также одобрен профильным комитетом. И другой законопроект оборонного комитета об оборонной инфраструктуре", - сообщилаа нардеп.

"Вероятно, эти внеочередные заседания будут созваны президентом Владимиром Зеленским. Соответственно президент формирует повестку дня", - отметила Кравчук.

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