Курьезы Amazon подарил женщине более 150 чужих посылок, которые были доставлены ей по ошибке

2021-06-25 16:31

Джиллиан Кэннан, проживающая в Нью-Йорке, получила более 150 чужих посылок от Amazon. Ей прислали пакеты со скобами для масок, брекеты для взрослых и кронштейны.

После того как компания признала свою ошибку, инвентарь пожертвовали больницам города, сообщает CNN. Изначально Джиллиан не придавала этому значения, но, когда присмотрелась, была очень сильно удивлена. Американка думала, что ей доставляют декорации для студии, которые заказал ее партнер, а не медицинский инвентарь.

Заглянув в одну из посылок, женщина увидела кронштейны для медицинских масок. На коробках был указан адрес Джиллиан, но не ее имя. Пакеты привозили на грузовых авто, казалось это будет продолжаться бесконечно. В общей сложности ей доставили более 150 партий медицинских скоб, прежде, чем Amazon исправила эту ошибку.

Компания заявила, что женщина может оставить себе эти посылки. Американка решила пожертвовать их больницам, потому что ей столько скобок не нужно. Она оставила себе немного детских кронштейнов, для создания наборов масок.

Кроме того, Amazon пришлет ей и ранее заказанные недостающие компоненты, чтобы компенсировать причинённые неудобства.