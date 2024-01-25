Мир Amazon оштрафували на 32 млн євро за нав’язливу систему стеження за роботою персоналу

2024-01-25 13:35

Французький складський підрозділ компанії Amazon оштрафували у Франції на 32 млн євро за "надмірно нав’язливу" систему стеження за роботою персоналу. Про це повідомляє France24.

У Національному комітеті з питань захисту персональних даних (CNIL) заявили, що компанія Amazon France Logistique відстежувала роботу співробітників, зокрема за допомогою даних зі сканерів, які використовував персонал для обробки посилок.

Сканери сповіщали керівництво про бездіяльність понад 10 хвилин або обробку посилок з точністю до секунди. Одним із методів стеження також було використання системи для визначення, чи скануються товари "занадто швидко", тобто менш ніж за 1,25 секунди.

В CNIL зазначили, що працівники перебувають під постійним тиском і змушені регулярно виправдовувати свою відсутність. Контролювався навіть проміжок часу між входом співробітників на склад і початком роботи.

Крім того, комітет також поставив під сумнів, навіщо компанії потрібно зберігати дані працівників протягом 31 дня.

Представники Amazon заявили, що категорично не згодні з висновками CNIL. Компанія буде подавати апеляцію. При цьому Amazon погодилась вимкнути системи відліку швидкості обробки товарів, а також збільшити попередження про простій з 10 до 30 хвилин.

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