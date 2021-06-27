Перерасчет прожиточного минимума с 1 июля: на сколько вырастут выплаты

С 1 июля прожиточный минимум низкой категории в Украине составит 1854 гривны.
Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Марина Лазебная в интервью «Радио Свобода», в субботу, 26 июня.
«Я всегда ориентируюсь на категорию с наименьшим уровнем. Это на нетрудоспособных, пенсионеров. Потому что от него зависимы все доплаты, которые мы сейчас будем перечислять, пенсии», - объяснила она.
Министр напомнила, что правительство в этом году провело несколько повышений выплат.
«Мы сделали 1 января, когда поднималась минимальная зарплата. Мы сделали в марте индексацию для восьми миллионов человек. В июле будем перечислять прожиточный для людей у кого доплаты, надбавки (шахтерские, детям войны).
Там есть много различных надбавок, доплат к пенсиям, которые рассчитываются от прожиточного. И также повышаются пенсии некоторым категориям пенсионеров», - рассказала Лазебная.
Общий прожиточный минимум в 2021 году составляет 2189 гривен с 1 января по 30 июня.
С июля по конец ноября он должен вырасти до 2294 гривен, с 1 декабря - 2393 гривны.
Для и детей от шести до 18 лет и трудоспособных людей этот показатель несколько выше, для детей до шести лет и лиц, утративших трудоспособность - ниже.