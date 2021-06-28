Политика Меркель заявила, что полезно поговорить с Путиным и задать прямые вопросы

2021-06-28 18:40

 

В понедельник, 28 июня, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переговоры Европейского союза с Россией были бы полезными из-за ряда вопросов, передает Reuters.

Немецкий политик уверена, что президенту России Владимиру Путину стоит прямо сказать, что кибератаки не являются основанием для продуктивных отношений.

"Здесь я считаю, что лучше не только поговорить между собой, но и поставить перед российским президентом эти вещи и сказать "на такой основе плодотворное сотрудничество не может происходить ", - сказала Меркель немецким и французским законодателям.

В пятницу лидеры Европейского Союза отклонили франко-немецкое предложение провести саммит с Россией после того, как Польша и страны Балтии выступили против.

Меркель заявила, что лидеры ЕС определили проблемы, которые они хотят решить с Россией, и поручили чиновникам ознакомиться с форматами и условиями, при которых могут продолжаться переговоры с Москвой.

"Это означает, что мы сделали шаг вперед, но мы еще не достигли своей цели", - сказала она.

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видео Торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия Конституции - ОНЛАЙН 2021-06-28 11:04