Курьезы Полиция арестовала авторов канала на YouTube, выпускавших пересказы фильмов

2021-07-01 09:21

Японская полиция арестовала авторов канала на YouTube, выпускавших 10-минутные пересказы сюжетов фильмов. Причиной ареста стала жалоба правообладателей на незаконное использование кадров из фильмов и раскрытие их сюжета.

В своем иске правообладатели отмечают, что пересказ картин был настолько подробным, что зрители теряли интерес к непосредственно просмотру самих фильмов.

Несмотря на кажущуюся несерьезность обвинений, блогерам может грозить даже уголовная ответственность. Согласно обновленному Закону об авторском праве в Японии, нарушение авторского права может караться в том числе и тюремным заключением. Помимо этого, наказание будет зависеть от того, какую меру для нарушителей попросит правообладатель.