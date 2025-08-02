Світ В Австралії заборонять користування відеохостингом YouTube дітям молодше 16 років

2025-08-02 08:28

В Австралії заборонять користування відеохостингом YouTube дітям молодше 16 років, щоб захистити дітей від "хижацьких алгоритмів", що підміняють ідентичність. Про це заявила міністр комунікацій Австралії Аніка Уеллс, передає BBC.

Про намір внести до законодавства поправки, що вводять віковий ценз для соціальних мереж, таких як Facebook, Tiktok та Instagram, в Австралії заявили ще торік, однак спочатку не планувалося включати до цього списку Youtube, який широко використовується в школах.

У відеохостингу відреагували на дане рішення, заявивши, що YouTube є платформою для публікації відео, а не соціальною мережею.

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