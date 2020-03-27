Украина Культурный карантин: Смотреть представления Национальной оперы онлайн

2020-03-27 14:46 57
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В связи с решением правительства Украины о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней, до 24 апреля 2020 года, апрельские представления переносятся на июнь. Балет «Буратино» перенесен на июль.

Дата будет сообщена отдельно. 

Все билеты ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!

Пока мы все будем ждать возможности «вживую» посетить театр, переходим в «виртуальный режим» и приглашаем вас посмотреть и послушать любимые оперы и балеты на канале Kyiv Opera.

Можно по традиции надеть вечернее платье/смокинг, начать просмотр в 19:00, а в антракте выпить бокал шампанского. А достойно пережить карантин без депрессии, паники или истерики помогут советы от звезд Национальной оперы Украины в проекте #театрвдома на официальной странице театра в FB.

 Узнаете много интересного - кто, где и чем занимается во время вынужденной творческой паузы и что надо делать, чтобы сохранить и физическую, и творческую форму. Национальная опера Украины должна начать работу после завершения официального срока карантина - 25 апреля. Кассы театра должны открыться 25 апреля. Онлайн-система продажи билетов работает в обычном режиме. Справки о переносе спектаклей и возврата билетов можно будет получить с 25 апреля по телефонам:(044) 235-26-06(044) 234-03-53 или  tickets@opera.com.ua

 Следите за обновлением информации на сайте театра и оставайтесь здоровыми!

 

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Украина

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