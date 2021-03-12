Мир Для блогеров на YouTube вводят новый налог - Ставка может составить 24% от дохода

2021-03-12 20:34

Вскоре все блогеры YouTube будут оплачивать подоходный налог, сообщила на своем сайте Google в разделе поддержки пользователей.

Налог будет взыматься с монетизированного контента блогеров со всего мира. Но в случае невнесения информации в систему AdSense до конца мая текущего года, уже с начала июня налог будет сниматся со всех доходов блогеров.

Ставка может достичь 24%, поэтому в компании призывают внести либо же проверить уже предоставленные системе данные, чтобы избежать неприятностей.

Также в Google напоминают, что американские блогеры давно оплачивают этот налог.