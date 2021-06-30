Спорт Гари Линекер заявил, что фол против Беседина - это безобидный эпизод

2021-06-30 12:04

Легендарный экс-футболист сборной Англии Гари Линекер высказался по поводу удаления Маркуса Даниэльссона за фол против Артема Беседина.

"Это не красная карточка. Он имел полное право выбить этот мяч. Замедленный повтор снова превратил безобидный эпизод в нечто большее, чем было на самом деле. Смешно.

Когда вы играете в мяч, практически невозможно убрать ногу. Тот факт, что игрок случайно получил травму в этот момент не является фолом, не говоря уже о красной карточке", - написал Линекер в Twitter.