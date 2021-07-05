Коронавирус Главный санитарный врач рассказал, когда в Украине перестанут носить маски

2021-07-05 20:00

В помещениях маски останутся обязательными еще надолго

Уже второй год маски стали самым популярным аксессуаром на планете. Тем не менее многих волнует вопрос, когда же можно будет их снять.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал в интервью ТСН, когда украинцы смогут снять маски с лиц.

Он рассказал, что отказаться от масок Украина сможет пока мы не достигнем адекватных уровней вакцинации или пока весь мир не попрощается с Covid-19.

"Думаю, все уже привыкли к маскам. На самом деле я бы не советовал их снимать. Почему? Несмотря на уже проведенную вакцинацию, ВОЗ, CDC вводят дополнительную норму даже для вакцинированных людей продолжать носить маски, особенно когда мы находимся в замкнутом пространстве или если у нас недостаточный уровень вентиляции и мы не можем гарантировать, что люди не заразятся”, – отметил чиновник.

По мнению главного санврача, в ближайшее время маски не нужно снимать даже тем, кто привился от коронавируса. Кузин также отметил, что в помещениях маски останутся обязательными еще надолго.