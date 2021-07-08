Впервые в Украине вакцинировали от коронавируса более 100 тысяч человек за сутки

За сутки украинские медики вакцинировали от коронавируса COVID-19 более 100 тысяч человек. Это новый рекорд, сообщает Минздрав в четверг, 8 июля.
"104 680 людей привито против COVID-19 за последние сутки 7 июля. Одну дозу получили 42 029 человек полностью иммунизированы – 62 651 человек", – говорится в сообщении.
По данным МОЗ, вчера работали 682 мобильные бригады, 1 462 пункта прививок и 31 центр вакцинации.
Большинство вакцинаций сделали препаратом компании Pfizer – 55 048. Меньше использовались вакцины компании Sinovac Biotech – 35 516 и AstraZeneca – 14 116.
С начала прививочной кампании вакцинировано 2 178 592 человека, в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 782 692 человека.