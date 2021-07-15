Коронавирус В Харьковской области испортили почти половину полученных доз вакцины Pfizer

2021-07-15 12:23

В Харьковской области при получении вакцины Comirnaty производства американской компании Pfizer на региональном складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки препарата в двух контейнерах. 

Как сообщил Департамент здравоохранения Харьковской облгосадминистрации, 30 июня года ГП Укрмедпостач поставили в КП Харьковский областной аптечный склад 21 тысяч 600 доз вакцины Comirnaty/Pfizer.

При получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз).

"1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП Укрмедпостач и в Министерство здравоохранения Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП Укрмедпостач. Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области", – говорится в сообщении.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина станет местом клинических испытаний новой израильской вакцины Brilife

2021-07-15 08:39

После вакцинации препаратом Pfizer у женщин на несколько размеров увеличиваться грудь - в чем причина и чем это опасно

2021-07-13 12:40

Почему медики США выступили против третьей дозы вакцины, которую продавливает Pfizer

2021-07-13 08:15

В Австралии зафиксирован первый случай смерти после прививки вакциной AstraZeneca

2021-07-12 13:43

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Бельгии вводят большие штрафы за отсутствие при себе COVID-сертификата

2021-07-15 13:43

За сутки в Украине привиты от коронавируса 108 тыс человек - какие препараты применяются

2021-07-15 12:40

В Харьковской области испортили почти половину полученных доз вакцины Pfizer

2021-07-15 12:23

Огневой рубеж: сепаратисты применили запрещенную артиллерию и минометы, ранены двое солдат ВСУ

2021-07-15 11:22
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Бельгии вводят большие штрафы за отсутствие при себе COVID-сертификата 2021-07-15 13:43
За сутки в Украине привиты от коронавируса 108 тыс человек - какие препараты применяются 2021-07-15 12:40
В Харьковской области испортили почти половину полученных доз вакцины Pfizer 2021-07-15 12:23
Огневой рубеж: сепаратисты применили запрещенную артиллерию и минометы, ранены двое солдат ВСУ 2021-07-15 11:22