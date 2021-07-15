Коронавирус В Харьковской области испортили почти половину полученных доз вакцины Pfizer

2021-07-15 12:23

В Харьковской области при получении вакцины Comirnaty производства американской компании Pfizer на региональном складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки препарата в двух контейнерах.

Как сообщил Департамент здравоохранения Харьковской облгосадминистрации, 30 июня года ГП Укрмедпостач поставили в КП Харьковский областной аптечный склад 21 тысяч 600 доз вакцины Comirnaty/Pfizer.

При получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз).

"1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП Укрмедпостач и в Министерство здравоохранения Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП Укрмедпостач. Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области", – говорится в сообщении.