Украина Синоптики опасаются "кислотных дождей" после аварии на ОАО "РивнеАзот"

2021-07-21 22:00

Синоптики ожидают выпадения “кислотных дождей” в регионе вокруг ОАО “РивнеАзот”, где накануне произошла авария, пишет Украинский гидрометцентр.

Детали

“По состоянию на 6 часов. 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет. На территории населенных пунктов содержание диоксида азота 0,031 — 0,074 мг/м3 при предельно допустимой концентрации 0,2 мг/м3 и оксида азота 0,029 — 0,048 мг/м3, при предельно допустимой концентрации — 0,4 мг/м3”, — указано в сообщении.

Там также отметили, что: “Очевидно, что азотистое облако в атмосферу все же попало, и постепенно рассеивалось и оседало локально, а не распространяясь на большое расстояние от места выброса, благодаря погодным условиям в Ровенской области за прошедшие сутки. Однако некоторое количество окиси азота растворялось в атмосферной воде, снижая кислотность осадков на северо-западе страны. Поэтому, в некоторых районах Ровенской области выпадали подкисленные дожди, и хотя уже угрозы нету, стоит сегодня под дождями не „купаться“, а все же обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтиком”.

Контекст

Авария произошла около 17:00 20 июля вблизи города Ровно на территории завода ОАО “РивнеАзот”. В 17:26 утечка газов прекращена. Жертв и пострадавших нет. По данному факту местная полиция открыла уголовное производство.

Как сообщалось, над предприятием “РивнеАзот” 20 июля появилась рыжая туча. Издание РадиоТрек со ссылкой на источники сообщает о взрыве, а руководитель по коммуникациям “Group DF” Олег Арестархов, в которую входит предприятие, отмечает, что произошла разгерметизация трубопровода.