Украина Харьковчанка, которой по ошибке ампутировали грудь, требует моральной компенсации в 5 млн

2021-07-23 14:23

В Харькове женщине без предупреждения ампутировали грудь, тогда как должны были только взять образец ткани для гистологии и проверки на рак.

Как сообщает Украина 24, пострадавшая Елена согласилась на операцию еще в 2018 году. Тогда врачи заподозрили у нее злокачественную опухоль. Чтобы определиться с диагнозом, медики предложили женщине пройти несложную операцию, обещая, что удалят только небольшой кусочек ткани молочной железы.

"Мне уже было настолько страшно, что я согласилась. Когда я пришла в себя после наркоза, первый вопрос, что я задала медсестрам, на месте ли моя грудь. Услышав ответ, у меня началась истерика и шок, ведь я не давала согласия на такое", - сказала она.

По словам пострадавшей, она не давала письменного согласия на операцию. Женщина хотела проверить слова врачей о раке в другой клинике, но ей так и не отдали удаленную железу и материал для гистологии.

Спустя несколько месяцев после ампутации женщине в письменной форме пообещали провести реконструкцию молочной железы за бюджетные деньги. Операцию должны были сделать до февраля 2019 года, однако ее до сих пор не провели.

"Диагноз четко поставлен, она в это дело не верит. О чем тут можно говорить", - утверждает хирург-онколог, директор Института Николай Красносельский.

Как говорит Красносельский, при проведении операции по удалению молочной железы единственной ошибкой якобы было то, что хирург не сделал об этом официальную запись. Он также отрицает то, что женщине обещали провести реконструкцию.

В свою очередь пострадавшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей хирургами. Она требует возмещения морального вреда - 5 миллионов гривен. Деньги женщина планирует потратить на операцию по реконструкции груди.