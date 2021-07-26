Курьезы Пакет воздуха с концерта Канье Уэста выставили на аукцион, цена уже превысила 10 тысяч долларов

2021-07-26 10:22

Один из поклонников американского рэпера Канье Уэста выставил на продажу пакет с воздухом, собранном на концерте музыканта, пишет Dazed.

Стартовая цена такого необычного предмета равняется 3333 долларов. Кроме того, будущему владельцу пакета придется вложить в покупку еще 4 доллара сверху за доставку.

Желающих купить лот оказалось немало. Сейчас стоимость пакета поднялась до 10 200 долларов. Торги закончатся 28 июля, так что товар, возможно, станет еще дороже.

Продавец сфотографировал пакет прямо на мероприятии, чтобы ни у кого не возникало сомнений в подлинности воздуха.

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