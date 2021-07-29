Курьезы Женщина долгое время даже не догадывалась, что выиграла в лотерею 33 миллиона евро

2021-07-29 14:00

В Германии женщина неделями не подозревала о том, что носит в сумке выигрышный лотерейный билет на 33 миллиона евро, сообщает AP.

Как отмечают организаторы лотереи Lotto Bayern, 45-летняя женщина стала единственной победительницей розыгрыша. Она угадала семь полей немецкого лотерейного билета.

"У меня все еще кружится голова при мысли, что я несколько недель неосторожно носила в сумочке почти 33 миллиона евро", - рассказала победительница.

"Счастливый" билет она купила за 1,20 евро, но больше играть не планирует, утверждая, что этой суммы "более чем достаточно для ее семьи".

Деньги победительница планирует потратить на здоровый образ жизни и защиту окружающей среды.

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В Индии 26-летняя девушка выстрелила себе в голову во время селфи 2021-07-27 13:05