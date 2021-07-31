В Украине снова возросло количество зараженных коронавирусом: статистика на 31 июля

В Украине за прошлые сутки, 30 июля, было зафиксировано 916 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 61, медработников - 43).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за прошлые сутки:
◾️ госпитализированы - 486 человек;
◾️ летальных случаев - 15;
◾️ выздоровели - 510 человека;
За сутки протестировано:
◾️ методом ИФА - 7 895 человек,
◾️ экспресс-тестами - 13 992 человека.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело - 2 252 785 человек;
◾️ выздоровели - 2 186 863 человека;
◾️ летальных случаев - 52 945;
◾️ проведения ПЦР-тестов - 11 381 585.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.