Коронавирус В Украине снова возросло количество зараженных коронавирусом: статистика на 31 июля

2021-07-31 10:00

 

В Украине за прошлые сутки, 30 июля, было зафиксировано 916 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 61, медработников - 43).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Также за прошлые сутки:

◾️ госпитализированы - 486 человек;

◾️ летальных случаев - 15;

◾️ выздоровели - 510 человека;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 20 659 человек;

◾️ методом ИФА - 7 895 человек,

◾️ экспресс-тестами - 13 992 человека.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело - 2 252 785 человек;

◾️ выздоровели - 2 186 863 человека;

◾️ летальных случаев - 52 945;

◾️ проведения ПЦР-тестов - 11 381 585.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.

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Коронавирус

В Украине снова возросло количество зараженных коронавирусом: статистика на 31 июля 2021-07-31 10:00
Число новых случаев COVID-19 в Украине продолжает увеличиваться 2021-07-30 15:15
Главный санитарный врач проговорился о готовящемся продлении карантина 2021-07-30 13:02
Кабмин ввел обязательную самоизоляцию и ПЦР-тест для тех, кто не вакцинирован 2021-07-30 09:23