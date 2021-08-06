Спорт Барселона потеряла звездного форварда Лионеля Месси из-за слишком жестких правил Ла Лиги

2021-08-06 18:33

Один из лучших футболистов мира Лионель Месси покидает «Барселону». Соответствующее заявление появилось на официальном сайте клуба.

Это случилось из-за финансовых проблем «Барселоны» и строгости Ла Лиги (высшего дивизиона чемпионата Испании). Там существует жесткое финансовое регулирование: объем трат должен зависеть от заработков клуба – у каталонцев не получается соответствовать, поэтому новые контракты лига зарегистрировать не может. Логично предположить, что Месси подпишет контракт с другим клубом как свободный агент.

«Несмотря на договоренность между клубом и игроком, а также встречное желание подписать новый контракт, это невозможно из-за финансовых и организационных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги».

«В связи с этой ситуацией Лионель Месси больше не будет представлять «Барселону». Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и игрока исполнить не удастся. «Барса» от всей души благодарит игрока за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, Месси, которому летом исполнилось 34 года, играл за «Барселону» с 2003 года.

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