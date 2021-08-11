Украина Дрифт на Софийской площади: прокуратура изъяла автомобили, участвовавшие в нелегальных гонках

2021-08-11 14:00

Киевская прокуратура решила вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в съемках на Софийской площади.

"Как установлено следствием, утром 10 августа частная компания провела рекламное мероприятие с привлечением двух автомобилей, которые на пешеходной зоне вокруг памятника Богдану Хмельницкому устроили "дрифт", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как выяснилось, в КП ДЭУ Шевченковского района представители частной компании по проведению съемок не обращались и свои действия не согласовывали. По предварительной информации, размер причиненных убытков вследствие повреждения покрытия на площади составляет около 50 тысяч гривен.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к преступлению.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.