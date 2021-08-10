Фото-видео фото + видео Дрифт на Софийской площади: кто и зачем устроил нелегальные гонки на пешеходной зоне Киева

2021-08-10 13:43

Сегодня два прокачанных спортивных автомобиля устроили настоящие гонки прямо на пешеходной части Софийской площади.

Соответствующий ролик разместил Telegram-канал Киев без цензуры. На кадрах можно увидеть, что автомобили на большой скорости ездят по площади, а сама локация не ограждена от пешеходов.

По неподтвержденным пока данным в мероприятии участвовала известная украинская певица Alyona Alyona. Отметим, что на странице в соцсети Instagram известная украинская певица Алена Савраненко, которая выступает под сценическим именем Alyona Alyona, опубликовала сториз со съемок ролика.

Также в ФБ озвучена версия, что данный дрифт был устроен для съемок рекламного ролика известного энергетического напитка.

На видео видно, что машины дрифтуют вокруг памятника Богдану Хмельницкому, который является частью культурного наследия ЮНЕСКО.

На площади остались черные следы от шин в форме восьмерки, которые в последствии пришлось отчищать столичным коммунальщикам.

В КГГА сообщили, что не давали никаких разрешений на организацию и проведение дрифт-гонок в историческом центре Киева и обратились по факту произошедшего в полицию.

"Сегодня утром в историческом центре столицы, на Софийской площади, проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, авто дрифтовали на большой скорости посреди пешеходной зоны. В опасности находились все проходившие мимо пешеходы. Также значительно загрязнено следами автомобильных колес покрытие на исторической площади", – констатировали в КГГА.