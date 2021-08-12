Мир Аномальная жара в Европе достигла почти 50 градусов

2021-08-12 19:20

В Европе держится аномально жаркая погода. На итальянском острове Сицилия 11 августа метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд – столбики термометров пересекли отметку в +48,8 градуса.

На температуру воздуха оказывает влияние аномальная волна тепла африканского происхождения.

Такой показатель является новым рекордом за все время инструментальных наблюдений не только Италии, а также и всей Европы.

Предыдущей максимальной температурой воздуха был показатель в +48 градусов. Его зафиксировали в Афинах 10 июля 1977.

В Греции 3 августа воздух прогрелся до +46 градусов, а на следующий день – до +47,1 градуса. Это стало одной из причин массовых лесных пожаров, которые охватили страну.

Кроме того, Канада конце июня дважды обновляла температурный рекорд. Там зафиксировали почти +48 градусов.