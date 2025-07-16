Політика Рішення Трампа дати рашистам на роздуми ще 50 днів завадило введенню жорстких санкцій США

2025-07-16 08:24

Законопроєкт Сенату США щодо жорстких санкції проти росії перебуває "у підвішеному стані", після того як президент Дональд Трамп дав рашистам 50 дів на досягнення мирної угоди з Україною, повідомило Politico.

Так, лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що не буде просувати пакет санкцій після того, як Трамп дав зрозуміти, що готовий діяти самостійно наприкінці літа у разі, якщо бункерний не піде на мирні домовленості з Україною.

"Схоже, що зараз президент збирається спробувати зробити дещо з цього самостійно. Якщо в якийсь момент президент дійде висновку, що це має сенс і додасть цінності та важелів впливу, які йому потрібні в цих переговорах, щоб просунути законопроєкт, тоді ми зробимо це. Ми будемо готові", – сказав Тун журналістам.

Він припустив, що погроза Трампа запровадити вторинні тарифи у розмірі 100% проти росії у разі, якщо угоду про припинення вогню не буде підписано протягом 50 днів, означає, що Сенату більше не потрібно буде ухвалювати законопроєкт Грема-Блюменталя.

"Ми спробуємо зробити все можливе, щоб... скоординувати стратегії з Білим домом, очевидно, з Палатою представників. Таким чином, ми будемо готові до роботи за хвилину", – зазначив Тун.

Видання пише, що дії в Палаті представників теж видаються малоймовірними після висловлювань Трампа. Відповідаючи на запитання, чи буде ухвалено законодавство про санкції до того, як Палата представників піде на літні канікули, лідер більшості Стів Скаліс сказав: "Не зараз".

Він припустив, що односторонні дії Трампа можуть взагалі унеможливити прийняття окремого законопроєкту про санкції: "Якщо хтось і зможе посадити Путіна за стіл переговорів, щоб він нарешті погодився на мир, то це президент Трамп".

Як відомо, законопроект сенаторів Ліндсі Грема і Річарда Блюменталя має 85 співавторів у Сенаті. Він дасть Трампу змогу запровадити вторинні тарифи на рівні щонайменше 500% на імпортні товари з таких країн, як Китай, Бразилія та Індія, які досі торгують з росією.

Законопроект також дасть Трампу можливість підвищити тарифи на решту американського імпорту з росії щонайменше до 500%, що, ймовірно, матиме меншу силу, ніж вторинні тарифи, через попередні санкції, які вже значно скоротили торгівлю з Москвою.