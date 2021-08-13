Коронавирус В Украине за сутки вакцинировано против коронавируса более 163 тысяч человек

2021-08-13 14:46

В Украине за сутки вакцинировано против коронавируса 163 310 человек. Одну дозу получили 110 545 человек, а полностью иммунизированы – 52 765 человек.

Как сообщает Минздрав Украины, в течение суток работали 1 002 мобильные бригады, 2 860 пунктов прививки и 329 центров вакцинации.

С начала кампании по вакцинации привито 4 538 443 человека, из них получили одну дозу 4 538 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 633 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 7 171 758 прививок.