Курьезы 13-летний подросток пытался в багажнике вывезти из Хорватии четырех мигрантов

2021-08-13 15:15

Полиция Венгрии остановила машину с польскими номерами, которой управлял 13-летний мальчик из Хорватии, пытавшийся вывезти из страны четырех мигрантов.

Как сообщает "ЕП" со ссылкой на 444.hu, полиция остановила автомобиль на автомагистрали в районе северного венгерского города Комаром.

За рулем оказался подросток с хорватским гражданством. Иностранцы, у которых не было при себе документов, утверждали, что являются сирийскими гражданами.

По данным полиции, мигранты планировали добраться на автомобиле до Австрии. Несовершеннолетнего водителя и мигрантов отправили в районное управление полиции.