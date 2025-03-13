Политика В США запустили мобильное приложение для "самодепортации" мигрантов из страны

2025-03-13 09:31

Администрация президента США Дональда Трампа объявила, что мигранты могут использовать мобильное приложение CBP Home, чтобы "самодепортироваться" из страны.

Приложение CBP Home заменило приложение, известное как CBP One, которое ранее использовалось для обработки заявок на убежище на южной границе США. Теперь приложение переделали в платформу для "самодепортации".

"Приложение CBP Home дает иностранцам возможность выехать сейчас и самостоятельно депортироваться, чтобы в будущем у них еще оставался шанс вернуться легально и осуществить свою американскую мечту", – сказала министр внутренней безопасности Кристен Нойем.

"Если они этого не сделают, мы их найдем, депортируем, и они больше никогда не вернутся", - добавила она.

Обновленное приложение получило название CBP Home, и все пользователи старого приложения CBP One будут автоматически перенаправлены на его новую версию.

Нойем представила CBP Home как часть более широкой кампании администрации Трампа "Оставайтесь вне и уезжайте немедленно".

Администрация Трампа отменила несколько легальных способов остаться в США, в частности временную защиту (TPS) и гуманитарный разрешение на въезд для определенных групп.