Мир Трамп готовит самую большую депортационную операцию в американской истории

2024-12-24 14:45

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал начать "самую большую депортационную операцию в американской истории" в свой первый день в должности президента страны. Об этом сообщает New York Post.

"В свой первый день в Овальном кабинете я подпишу исторический ряд указов, чтобы закрыть нашу границу для нелегальных мигрантов и остановить вторжение в нашу страну. И в тот же день мы начнем самую большую операцию по депортации в американской истории, большую, чем при президенте Дуайте Эйзенхауэре", - заявил Трамп во время выступления конференции Turning Point Action AmericaFest в Аризоне.

На протяжении всей своей предвыборной гонки Трамп обещал провести кампанию массовой депортации нелегальных иммигрантов, проживающих на территории США. Он назначил главой пограничной службы эксисполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы.

Мексика сможет принять проживающих в США мексиканцев, если новоизбранный американский президент Дональд Трамп выполнит свое предвыборное обещание и устроит массовую депортацию мигрантов. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

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